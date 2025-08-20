दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले से पहले इस मुख्यमंत्री पर भी हुआ था हमला

रेखा गुप्ता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई, हालांकि वह सदमे में हैं। कुछ बीजेपी नेताओं, जैसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ने दावा किया कि यह थप्पड़ नहीं था, बल्कि हमलावर ने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे उनका सिर किसी कोने से टकराया। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों और विश्वसनीय स्रोतों ने पुष्टि की कि हमलावर ने थप्पड़ मारा और बाल खींचे। बीजेपी ने इस हमले को राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य बताया।