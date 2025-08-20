Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले से पहले इस मुख्यमंत्री पर भी हुआ था हमला

Delhi CM Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आधिकारिक निवास पर अचानक हमला हुआ। हमलावर ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनके बाल खींचे। दिल्ली में इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था।

भारत

Devika Chatraj

Aug 20, 2025

CM Rekha Gupta
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला (X/ANI)

Attack on Delhi CM: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर उनके सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक निवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज हमला हुआ। 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया, जो गुजरात के राजकोट का निवासी है, ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनके बाल खींचे। हमलावर अपने रिश्तेदार की तिहार जेल से रिहाई के लिए याचिका लेकर आया था। घटना के बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया, और दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

हमले को बताया राजनीतिक साजिश

रेखा गुप्ता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई, हालांकि वह सदमे में हैं। कुछ बीजेपी नेताओं, जैसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ने दावा किया कि यह थप्पड़ नहीं था, बल्कि हमलावर ने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे उनका सिर किसी कोने से टकराया। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों और विश्वसनीय स्रोतों ने पुष्टि की कि हमलावर ने थप्पड़ मारा और बाल खींचे। बीजेपी ने इस हमले को राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य बताया।

पहले भी हो चुका हैं दिल्ली के CM पर हमला

यह कोई पहली घटना नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ हो। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी अतीत में कई बार हमलों का शिकार हो चुके हैं।

  • 2014: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान एक रोडशो में अरविंद केजरीवाल को एक ऑटोरिक्शा चालक ने थप्पड़ मारा। हमलावर ने पहले उनके गले में माला डालने की कोशिश की और फिर अचानक हमला कर दिया। इस घटना को मीडिया में खूब कवरेज मिली।
  • 2019: 4 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान मोती नगर में एक रोडशो के समय 33 वर्षीय सुरेश चौहान ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा। सुरेश, एक स्क्रैप डीलर, ने केजरीवाल की खुली जीप पर चढ़कर हमला किया। AAP ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने बताया कि सुरेश पहले AAP समर्थक था, लेकिन पार्टी नेताओं के व्यवहार से नाराज था। हमलावर को हिरासत में लिया गया, और उसने बाद में अपने कार्य पर पछतावा जताया।
  • 2013: केजरीवाल पर अन्य हमले भी हुए, जैसे 2013 में स्याही फेंकना और 2018 में दिल्ली सचिवालय में मिर्च पाउडर से हमला, लेकिन ये थप्पड़ की घटनाएं नहीं थीं।

हमले के बाद से जांच में जुटी पुलिस

रेखा गुप्ता पर हुए ताजा हमले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष की साजिश बताया, जबकि AAP ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हमलावर के इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

आरोपी की मां का बयान आया सामने

आरोपी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। वह Dogs को लेकर सरकार के फैसले से नाराज था। इसलिए उसने सीएम पर हमला कर दिया। भानु बेन ने आगे कहा कि वह रविवार को राजकोट से गया था। उसके परिवार में दो बेटे हैं। आरोपी बेटा राजेश रिक्शा चलाता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और वह कभी-कभी परिवार में किसी पर भी हमला कर देता है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस व केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?

