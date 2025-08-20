दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले से पहले इस मुख्यमंत्री पर भी हुआ था हमला

Attack on Delhi CM: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर उनके सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक निवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज हमला हुआ। 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया, जो गुजरात के राजकोट का निवासी है, ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनके बाल खींचे। हमलावर अपने रिश्तेदार की तिहार जेल से रिहाई के लिए याचिका लेकर आया था। घटना के बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया, और दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
रेखा गुप्ता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई, हालांकि वह सदमे में हैं। कुछ बीजेपी नेताओं, जैसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ने दावा किया कि यह थप्पड़ नहीं था, बल्कि हमलावर ने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे उनका सिर किसी कोने से टकराया। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों और विश्वसनीय स्रोतों ने पुष्टि की कि हमलावर ने थप्पड़ मारा और बाल खींचे। बीजेपी ने इस हमले को राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य बताया।
यह कोई पहली घटना नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ हो। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी अतीत में कई बार हमलों का शिकार हो चुके हैं।
रेखा गुप्ता पर हुए ताजा हमले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष की साजिश बताया, जबकि AAP ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हमलावर के इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
आरोपी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। वह Dogs को लेकर सरकार के फैसले से नाराज था। इसलिए उसने सीएम पर हमला कर दिया। भानु बेन ने आगे कहा कि वह रविवार को राजकोट से गया था। उसके परिवार में दो बेटे हैं। आरोपी बेटा राजेश रिक्शा चलाता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और वह कभी-कभी परिवार में किसी पर भी हमला कर देता है।
कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस व केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?