20 महिलाओं का रेप और 18 की हत्या करने वाला अपराधी जेल में चला रहा फोन, कैदियों के मनोरंजन के लिए लगे टीवी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में एक बड़ी सुरक्षा चूक का खुलासा हुआ है। यहां कैदियों को फोन और टीवी जैसी खास सुविधा दिए जाने का मामला सामने आया है। इस जेल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है जिनमें जेल में बंद उमेश रेड्डी जैसे कुछ खूंखार कैदी मोबाइल फोन चलाते और टीवी देखते नजर आ रहे है। रेड्डी भारत का सबसे कुख्यात सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा है। वह 20 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और 18 महिलाओं की हत्या के जुर्म में सज़ा काट रहा है। यह सभी अपराध उसने 1996 से 2022 के बीच किए थे।