20 महिलाओं का रेप और 18 की हत्या करने वाला अपराधी जेल में चला रहा फोन, कैदियों के मनोरंजन के लिए लगे टीवी

बेंगलुरु जेल में कैदियों के पास फोन और टीवी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में एक बड़ी सुरक्षा चूक का खुलासा हुआ है। यहां कैदियों को फोन और टीवी जैसी खास सुविधा दिए जाने का मामला सामने आया है। इस जेल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है जिनमें जेल में बंद उमेश रेड्डी जैसे कुछ खूंखार कैदी मोबाइल फोन चलाते और टीवी देखते नजर आ रहे है। रेड्डी भारत का सबसे कुख्यात सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा है। वह 20 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और 18 महिलाओं की हत्या के जुर्म में सज़ा काट रहा है। यह सभी अपराध उसने 1996 से 2022 के बीच किए थे।
एक क्लिप में रेड्डी जेल की बैरक (कोठरी) के अंदर दो एंड्रॉइड फ़ोन और एक कीपैड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ देखा गया है। खबरों के अनुसार, जेल के कर्मचारियों को भी रेड्डी के पास मोबाइल फोन होने की जानकारी है और इसके बावजूद उन्होंने इसे लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए है। मोबाइल फोन उपयोग करने के साथ साथ वीडियो में रेड्डी की कोठरी में एक टीवी भी दिखाई दे रहा है।
बता दें कि, रेड्डी को पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में उसने मानसिक रूप से बीमार होने का दावा कर दया की याचिका दायर की जिसके बाद कोर्ट ने 2022 में उसकी सजा को बदल कर 30 साल की जेल में बदल लिया। इस सजा के दौरान रेड्डी को बिना किसी छूट के पूरे समय जेल में रहना होगा। बता दें कि, रेड्डी की मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को कम कर दिया।
रेड्डी के अलावा इन वीडियो में रान्या राव सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार हुए तरुण राजू नामक एक अपराधी को भी जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। मोबाइल चलाने के साथ ही राजू को जेल में खाना बनाते हुए भी देखा गया है। सोना तस्करी मामले में फंसने के बाद तरुण जेनेवा भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तरुण दुबई से भारत सोना लाने वाले इस सोना तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है।
जेल में अपराधियों द्वारा फोन चलाए जाने के मामले का खुलासा होने के बाद से प्रशासन पर सुरक्षा चूक और पक्षपात पूर्ण व्यवहार के आरोप लगने लगे है। मामला बढ़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी संपूर्ण जांच कराने का आश्वासन दिया है। सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा, उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन अब इस मामले की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द ही शुरु की जाएगी।
