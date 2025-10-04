Patrika LogoSwitch to English

एक ही लड़की को दिल दे बैठे दो यार, एक के खिलाफ रची साजिश, दिया ये अंजाम

Bettiah Murder Case: बिहार के बेतिया में एक ही लड़की से प्यार के चलते युवक ने अपने बचपन के दोस्त की हत्या कर शव को रेल हादसे का रूप देने की कोशिश की।

2 min read

पटना

image

Devika Chatraj

Oct 04, 2025

प्यार के लिए दोस्त की हत्या (File Photo)

बिहार के बेतिया में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। दोस्ती के नाम पर रची गई खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होने से सनसनी फैल गई। एक ही लड़की से मोहब्बत करने वाले दो यारों में जलन की आग ने एक दोस्त को खूनी बना दिया। आरोपी ने अपने ही साथी की हत्या कर दी और शव को रेल पटरी पर फेंक हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना की पूरी कहानी

बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 22 वर्षीय दीपक गुंजन पटेल की लाश 2 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर मिली थी। शुरुआत में इसे रेल हादसा माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच ने सच्चाई उजागर कर दी। दीपक की हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने के कोई निशान नहीं थे। यह हत्या थी, जो दोस्ती की आड़ में रची गई साजिश का नतीजा थी।

ईर्ष्या के भाव में लिया हत्या का फैसला

पुलिस के अनुसार, दीपक और उसका दोस्त रोहित (23 वर्ष) बचपन के यार थे। दोनों ही एक ही लड़की से एकतरफा प्यार करते थे। लड़की बेतिया के एक कॉलेज में पढ़ती है। दीपक की लड़की से ज्यादा नजदीकी देख रोहित को जलन होने लगी। उसने फैसला किया कि रास्ते से दीपक को हटाना ही एकमात्र उपाय है।

दो साथियों के साथ मिलकर दिया अंजाम

रोहित ने अपने दो अन्य साथियों मुराद आलम (25 वर्ष) और प्रदीप उर्फ साधू (24 वर्ष) के साथ मिलकर साजिश रची। 1 अक्टूबर की रात को रोहित ने दीपक को पार्टी का बहाना बनाकर बुलाया। नशे में धुत दीपक को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला गया। फिर तीनों ने शव को पास की रेल पटरी पर फेंक दिया, ताकि लगे कि ट्रेन की चपेट में आ गया। लेकिन पुलिस की नजरों से यह चालाकी छिप न सकी।

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

आरोपी रोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, और लड़की से भी पूछताछ की जा रही है।" पूछताछ में रोहित ने स्वीकार किया कि "प्यार की होड़ में दोस्ती भूल गया।"

