एक ही लड़की को दिल दे बैठे दो यार, एक के खिलाफ रची साजिश, दिया ये अंजाम

बिहार के बेतिया में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। दोस्ती के नाम पर रची गई खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होने से सनसनी फैल गई। एक ही लड़की से मोहब्बत करने वाले दो यारों में जलन की आग ने एक दोस्त को खूनी बना दिया। आरोपी ने अपने ही साथी की हत्या कर दी और शव को रेल पटरी पर फेंक हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।