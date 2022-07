बिहारः छपरा जिले में बड़ा हादसा, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, तीन मंजिला मकान ढहा, 5 लोगों की मौत

Blast in Chapra: बिहार के छपरा जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां अवैध तरीके से संचालित हो रहे एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हो गया। जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई।

Blast in Chapra: बिहार में अवैध तरीके से संचालित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा रविवार दोपहर बिहार के छपरा जिले में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार छपरा जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खोदाईबाग इलाके में गैरकानूनी तरीके से चोरी-छिपे पटाखा निर्माण का काम चल रहा था। आज दोपहर यहां रुक-रुक कर धमाका होना शुरू हुआ। जिससे तीन मंजिला मकान ढह गया। धमाके में पांच लोगों की मौत हो गई। अभी कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

Bihar Explosion in Firecracker Factory in chapra Five People Dead