चलती ट्रेन से उतरते हुए हादसे की चपेट में आई दो बहने, एक का कटा सिर और दूसरी के उड़े चिथड़े

बड़ी बहन को बचाने की कोशिश में सुरुचि भी गिर गई और तभी ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन के तेज होने के चलते दोनों बहने उसकी चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। हादसे में बड़ी बहन रुचि का सिर कट गया और सुरुचि का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। दोनों बहनों की बॉडी ट्रैक पर बिखर गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों लड़कियों के माता पिता पटना के रहने वाले है और उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।