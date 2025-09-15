चलती ट्रेन से उतरते हुए हादसे की चपेट में आई दो बहने, एक का कटा सिर और दूसरी के उड़े चिथड़े

दुर्घटना से देरी भली, यह बात अक्सर घर के बड़े हमे समझाते है लेकिन हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते है। इस वजह से कई बार हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है। यहां चलती ट्रेन से उतरने के दौरान दो बहनों की मौत हो गई है। दोनों बहनें बैक में काम करती थी और रविवार की छुट्टी के बाद काम पर वापस लौट रही थी और तभी हादसे का शिकार हो गई। मृतकाओं की पहचान रुचि और सुरुचि के रूप में हुई है।
बड़ी बहन रुचि केनरा बैंक और छोटी बहन सुरुचि एसबीआई बैंक में पीओ के पोस्ट पर कार्यरत थी। रुचि शादीशुदा है और उसका ससुराल मधुबनी में है, जबकि सुरुचि की अभी शादी नहीं हुई थी। हादसे के बाद ट्रक पर रूचि का फोन पड़ा मिला था। रुचि के फोन पर उसके पति का फोन आया जिसकी मदद से दोनों मृतकाओं की पहचान की गई। दोनों बहनें दानापुर-मुजफ्फरपुर इंटरसिटी गाड़ी से पटना से आ रही थी। इसी दौरान जब ट्रेन भगवानपुर ओवरब्रिज के पास धीमी हुई तो बड़ी बहन रुचि चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फंस गया और वह गिरने लगी।
बड़ी बहन को बचाने की कोशिश में सुरुचि भी गिर गई और तभी ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन के तेज होने के चलते दोनों बहने उसकी चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। हादसे में बड़ी बहन रुचि का सिर कट गया और सुरुचि का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। दोनों बहनों की बॉडी ट्रैक पर बिखर गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों लड़कियों के माता पिता पटना के रहने वाले है और उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।