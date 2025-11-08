BJP New President: कब मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही नए अध्यक्ष (BJP New President) की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है।