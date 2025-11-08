BJP New President: कब मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान (ANI)
Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही नए अध्यक्ष (BJP New President) की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है।
उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ किसी मतभेद की अटकलों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा, "आरएसएस कभी भाजपा के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।" पार्टी के संवैधानिक नियमों के अनुसार, कम से कम 19 राज्यों में राज्य अध्यक्षों का चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जो हाल ही में पूरी हो चुकी है।
इसी इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि NDA 160 से अधिक सीटें जीतेगा। सिंह ने जनसभाओं में मतदाताओं के उत्साह का हवाला देते हुए दावा किया, "हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और हम दो-तिहाई बहुमत (134 से अधिक सीटें) भी हासिल कर सकते हैं।"
बिहार चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर संपन्न हो चुका है, जहां 64.66% मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। दूसरा चरण 11 नवंबर को बाकी 122 सीटों पर होगा, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।
राजनाथ सिंह ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के प्रभाव को नकारते हुए कहा, "प्रशांत किशोर कारक इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर विचार भी किया जाए। बिहार के मतदाता अच्छी तरह समझते हैं कि चुनाव कौन लड़ रहा है। वे जानते हैं कि जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत पाएगी।" किशोर ने हाल ही में दावा किया था कि प्रवासी मजदूर 'बदलाव' के लिए वोट देंगे।
भाजपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से एक-एक उपमुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर सिंह ने कहा, "भविष्य में जो कुछ भी होगा, वह सभी सहयोगियों की आम सहमति से तय किया जाएगा। जब सब एक साथ बैठेंगे, तब तय करेंगे कि क्या किया जाना है।"
