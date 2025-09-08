भारत में वापसी करने वाला है TikTok! अश्विनी वैष्णव ने तोड़ी चुप्पी

अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में कहा, "TikTok पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कुछ नेटवर्क पर वेबसाइट के एक्सेस होने की घटना मात्र एक तकनीकी खामी थी। यह किसी भी तरह से TikTok की वापसी का संकेत नहीं है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को लेकर बेहद गंभीर है, और कोई भी विदेशी कंपनी जो भारत में काम करना चाहती है, उसे भारतीय यूजर्स का डेटा देश में ही स्टोर और प्रोसेस करना होगा।