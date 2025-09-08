Patrika LogoSwitch to English

भारत में वापसी करने वाला है TikTok! अश्विनी वैष्णव ने तोड़ी चुप्पी

TikTok in India: TikTok की भारत में वापसी की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी।

भारत

Devika Chatraj

Sep 08, 2025

भारत में होगी TikTok की वापसी! (File Photo)

TikTok Banned in India: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर TikTok की भारत में वापसी की खबरें जोर पकड़ रही थीं। इन खबरों ने तब और तूल पकड़ा जब कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वे बिना वीपीएन के TikTok की वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। हालांकि, इन अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने स्पष्ट करते हुए चुप्पी तोड़ी।

क्या बोले मंत्री?

अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में कहा, "TikTok पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कुछ नेटवर्क पर वेबसाइट के एक्सेस होने की घटना मात्र एक तकनीकी खामी थी। यह किसी भी तरह से TikTok की वापसी का संकेत नहीं है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को लेकर बेहद गंभीर है, और कोई भी विदेशी कंपनी जो भारत में काम करना चाहती है, उसे भारतीय यूजर्स का डेटा देश में ही स्टोर और प्रोसेस करना होगा।

क्यों लगा था TikTok पर बैन?

भारत सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मुद्दों का हवाला देते हुए TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार का कहना था कि ये ऐप्स भारतीय यूजर्स का डेटा विदेशी सर्वरों पर भेज रहे थे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा था।

वेबसाइट एक्सेस ने बढ़ाई थी अटकलें

हाल ही में, कुछ यूजर्स ने बताया कि TikTok की वेबसाइट भारत में बिना वीपीएन के खुल रही है, जिसके बाद से इसकी वापसी की चर्चा तेज हो गई थी। कुछ ने इसे भारत-चीन के बीच बेहतर होते राजनयिक रिश्तों से जोड़ा। हालांकि, न तो TikTok की मूल कंपनी ByteDance और न ही भारत सरकार की ओर से ऐसी किसी वापसी की आधिकारिक पुष्टि हुई थी।

सरकार और TikTok का रुख

TikTok ने भी स्पष्ट किया है कि वह भारत सरकार के प्रतिबंध आदेश का पालन कर रहा है। कंपनी ने कहा कि वेबसाइट का कुछ यूजर्स द्वारा एक्सेस होना किसी तरह की आधिकारिक वापसी का संकेत नहीं है। दूसरी ओर, सरकार ने साफ किया कि TikTok और अन्य चीनी ऐप्स जैसे AliExpress पर प्रतिबंध यथावत रहेगा।

Published on:

08 Sept 2025 06:59 pm

भारत में वापसी करने वाला है TikTok! अश्विनी वैष्णव ने तोड़ी चुप्पी

