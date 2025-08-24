CBI की बड़ी कार्रवाई, आरजी कर अस्पताल से जुड़े मामले में TMC MLA के घर पर रेड

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले में डॉ. सुदीप्तो रॉय के आवास और नर्सिंग होम पर छापेमारी की थी, जिसमें करीब 20 घंटे तक चली तलाशी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी की यह कार्रवाई भी आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा थी। यह मामला उस समय और गंभीर हो गया जब 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की लाश मिली थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था। बाद में, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली।