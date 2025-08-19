हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश…SC के जज और अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? जानें कौन हैं INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने हमेशा गरीबों के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए काम किया है। यह एक वैचारिक लड़ाई है, और विपक्षी दल उनके नाम पर एकजुट हैं।" गठबंधन ने रेड्डी के गैर-राजनीतिक और निष्पक्ष छवि को ध्यान में रखते हुए उन्हें चुना, ताकि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों जैसे टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस को भी समर्थन के लिए आकर्षित किया जा सके। टीएमसी ने गैर-राजनीतिक उम्मीदवार की वकालत की थी, जिसे रेड्डी के चयन से पूरा किया गया।