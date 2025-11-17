‘परफेक्ट’ बनने की चाह और ‘जीरो टॉलरेंस’ में ‘एक्स्ट्रीम रिएक्शन’, देश में हर दिन 30 बच्चे ले रहे हैं अपनी जान

जयपुर की बाल मनोचिकित्सक डॉ. पूनम गर्ग का मानना है कि आजकल मेधावी बच्चों में विकसित हो रही मानसिकता अपने परफेक्ट जीवन में किसी भी तरह की असफलता, आलोचना या प्रतिकूल स्थिति के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' रखती है। ये बच्चे अपनी सफलता की एक आदर्श छवि बना लेते हैं। जब कभी कुछ गलत होता है जैसे परीक्षा में कम अंक आना, दोस्तों से झगड़ा या माता-पिता की डांट तो वे इसे सिर्फ एक अस्थायी समस्या की तरह नहीं लेते। उनके लिए यह उनके पूरे अस्तित्व और पहचान पर हमला बन जाता है, एक ऐसी विफलता जो उन्हें अस्वीकार्य लगती है। वे एक अस्थाई समस्या का स्थाई समाधान खोजने लगते हैं। यही कारण है कि एक 'वीक मोमेंट' में ये बच्चे ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं।