राजस्थान में अपनी ताकत दिखाना गहलोत को पड़ सकता है भारी, अध्यक्ष पद की रेस से हटाने की उठी मांग

Rajasthan Political Crisis: राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत की अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। CWC ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उन्हें रेस से बाहर करने की मांग की है।

कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बने इसकी खोज गांधी परिवार की अशोक गहलोत पर आकर खत्म हुई। अशोक गहलोत वफादार भी हैं और एक ऐसा चेहरा भी जिससे पार्टी को वंशवाद के आरोपों से छुटकारा मिल सकता है। अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद और सीएम पद दोनों रखना चाहता लेकिन पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के लिए हाँ कर दी और दूसरी तरफ उन्होंने राजस्थान में पायलट को पद से दूर रखने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अब यही कदम उनको भारी पड़ सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर करने की मांग की है और किसी और को उम्मीदवार बनाने की बात कही है।

Congress Committee urges Sonia Gandhi to pull out Ashok Gehlot from Party President Race