मौसम

राष्ट्रीय

‘पीएम मोदी आज के युग के रावण’…कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर दिया विवादित बयान

कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी को आधुनिक रावण बताते हुए कहा कि उनका सोने का महल जल जाएगा। राज की इस टिप्पणी की बीजेपी ने आलोचना की है।

भारत

Himadri Joshi

Oct 03, 2025

कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को लेकर विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी की मां को लेकर आरजेडी-कांग्रेस की रैली में अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। इसके बाद अब एक बार फिर एक कांग्रेस नेता द्वारा पीएम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करते हुए उन्हें कलयुग का रावण बताया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे लेकर आपत्ति जताई है।

पीएम मोदी का सोने का महल जलेगा

उदित राज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "पीएम मोदी आधुनिक रावण के प्रतीक हैं। वह जिस तरह से अपना सोने का महल बना रहे हैं, एक बार जब वह उसमें प्रवेश करेंगे, तो वह देखेंगे कि वही सोने का महल जल रहा है।" उदित राज के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, "एक व्यक्ति से नफरत के चलते कांग्रेस संवैधानिक पदों की गरिमा भूल जाती है। इसी के साथ बीजेपी ने ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया जिनमें विपक्षी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

बीजेपी के प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने किया पलटवार

बीजेपी के प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने उदित राज के इस बयान का जवाब देते हुए कहा, "मोदी-विरोधी और भारत-विरोधी होना कांग्रेस की सामान्य कार्यप्रणाली बन गई है। उन्होंने अतीत में माओवादियों को सही ठहराया था और आरएसएस को आतंकवादी कहा था।" पूनावाला ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जहां विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां का कथित तौर पर अपमान किया था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, "यही कांग्रेस की सच्चाई है।"

मोहब्बत के दुकानदार नहीं बल्कि नफरत के भाईजान

पूनावाला ने आगे कहा, "एक तरफ मोदी हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का स्वास्थ्य ख़राब होने पर उनका हाल-चाल पूछते हैं। यह आरएसएस के संस्कारों को दर्शाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्री को डंडे से मारने की बात करते हैं और उनकी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जाति के बारे में भी बुरा-भला कहते हैं। यह दिखाता है कि वो मोहब्बत के दुकानदार नहीं, बल्कि नफरत के भाईजान हैं। इसीलिए वो समय-समय पर चुनाव आयोग, भारत और सनातन धर्म पर हमला करते रहते हैं।"

Updated on:

03 Oct 2025 02:13 pm

Published on:

03 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / 'पीएम मोदी आज के युग के रावण'…कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर दिया विवादित बयान

