‘पीएम मोदी आज के युग के रावण’…कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर दिया विवादित बयान

कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को लेकर विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी की मां को लेकर आरजेडी-कांग्रेस की रैली में अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। इसके बाद अब एक बार फिर एक कांग्रेस नेता द्वारा पीएम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करते हुए उन्हें कलयुग का रावण बताया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे लेकर आपत्ति जताई है।