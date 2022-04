कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, दिल्ली में 26 तो हरियाणा में 50 फीसदी बढ़े केस

देशभर में कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पाबंदियां हटा दी हैं, लेकिन इनके हटते ही एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोरोना के नए वैरिएंट एक्सई के मरीज मिलने से पहले ही सरकार अलर्ट हो गई है।

देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में खासी गिरावट दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब भी इस महामारी से जंग जारी है। दरअसल बीते कुछ दिनों में कोरोना के दैनिक मामलों में मामूली बढ़त देखने को मिली है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना का नया XE वैरिएंट भी दस्तक दे चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे हरियाणा राज्य ने कोरोना के मामलो में बढ़ोतरी की जानकारी मिली है। दिल्ली-हरियाणा में कोरोना के वीकली मामलों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली और हरियाणा में जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, उससे चौथी लहर को लेकर डर फिर से बढ़ने लगा है।

