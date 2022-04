मुंबई के बाद अब गुजरात में मिला कोरोना के XE वेरिएंट का मरीज, अलर्ट जारी

देशभर में कोरोना वायरस के मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना 1000 से कम केस दर्ज किए जाने के बाद अब लगातार एक हजास से ज्यादा केस मिलने लगे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश में कोरोना के नए एक्सई वैरिएंट के दूसरा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि इससे पहले मुंबई में देश का पहला एक्सई वैरिएंट मिला था।

Published: April 09, 2022 11:24:43 am

देशभर में कोरोना वायरस से जंग जारी है। कोविड-19 के मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल दैनिक मामले चिंता बढ़ाने वाले नहीं हैं, यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी ने कोरोना की पाबंदियां हटा दी हैं। लेकिन पाबंदियों के हटते ही कोरोना के नए एक्स ई वैरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल देश में XE वेरिएंट का दूसरा केस मिला है। ये गुजरात में डिटेक्ट किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुंबई में एक्सई वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय के ने इसकी पुष्टि जरूरी की है, लेकिन अब तक ये नहीं बताया कि, संक्रमित मरीज की हालत कैसी है?

Corona XE Variant Second Patient Found In Gujrat After Mumbai Alert Issued