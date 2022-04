क्या है Corona का XE वैरिएंट, जानिए इसके लक्षण और कितना है खतरनाक

देशभर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रोजाना एक हजार से भी कम मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद देश में दो साल बाद कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए एक्सई वैरिएंट के आने के बाद एक बार इर इसका खतरा बढ़ गया है।

देश में कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। हालांकि मौजूदा समय में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही, जिसके चलते कई पाबंदियां राज्य सरकारों और केंद्र की ओर से हटा दी गई हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर कोरोना के नए XE वैरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी ने बुधवार को दावा किया कि एक 50 साल की महिला जो हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटी है, वो कोराना के नए वैरिएंट XE से संक्रमित है। इसके बाद से ही नए वैरिएंट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में अब तक इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं। एक्सई स्वरूप का पहला मामला ब्रिटेन में आया था। जानिए कोरोना का XE वैरिएंट क्या है, यह कितना खतरनाक है और इसके क्या-क्या लक्षण हैं।

What Is XE Variant Of Coronavirus and What Are Its Symptoms