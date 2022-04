दिल्ली में फिर फैल रहा कोरोना, लगातार तीसरे दिन बढ़ी संक्रमण दर ने डराया

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। देशभर में भले ही कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन अब इससे जंग जारी है। हालांकि नए केसों में कमी के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने कई पाबंदियां हटा दी हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बाद एक बार फिर कोरोना फैलना शुरू हो गया है।

कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। देशभर में कोविड-19 के मामलों में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में सोमवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना की संक्रमण दर बढ़ गई है। कोरोना की संक्रमण दर में इजाफे ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। 5 अप्रैल को करीब डेढ़ महीने बाद संक्रमण दर एक फीसदी से ज्यादा आई है। बता दें कि मई-जून में देश में कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका भी जताई जा चुकी है। ऐसे में संक्रमण दर में बढ़ोतरी डराने वाली है।

