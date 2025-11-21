अवैध संबंध के चलते पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, ‘आटा-साटा’ शादी के चलते नहीं दे पाया तलाक

अब इस मामले में खंभला के अपनी एक सहकर्मी के साथ अवैध संबंधों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक, 2022 खंभला की मुलाकात वन विभाग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से हुई थी। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई और वह जल्द ही प्रेम संबंध में बदल गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि खंभला की महिला मित्र का उसकी बीवी और बच्चों की हत्या में कोई हाथ है या नहीं। पुलिस ने इस महिला से इस मामले के संबंध में पूछताछ भी की है। महिला ने पुलिस को बताया कि, उसे यह बात पता थी कि खंभला शादीशुदा है और वह उसकी इस हरकत से सदमे में है। इस महिला की शादी नहीं हुई है और वह भावनगर में अकेली रहती है। उसने कहा कि वह खंभला से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन खंभला उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था।