अवैध संबंध के चलते पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, ‘आटा-साटा’ शादी के चलते नहीं दे पाया तलाक

गुजरात के एक वन अधिकारी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर शवों को घर के पास गड्ढे में दफना दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ है।

सूरत

image

Himadri Joshi

Nov 21, 2025

अवैध संबंध के चलते पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

गुजरात में वन अधिकारी द्वारा पत्नी और दो बच्चो की हत्या करने के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने खुलासा किया है कि, आरोपी का लगभग पिछले चार सालों से अपनी एक सहकर्मी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। 39 वर्षीय आरोपी शैलेश खंभला को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। भावनगर के रहने वाले खंभला ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर अपने घर के पास गड्ढे में दफना दिया था। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

2022 से थे अवैध संबंध

अब इस मामले में खंभला के अपनी एक सहकर्मी के साथ अवैध संबंधों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक, 2022 खंभला की मुलाकात वन विभाग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से हुई थी। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई और वह जल्द ही प्रेम संबंध में बदल गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि खंभला की महिला मित्र का उसकी बीवी और बच्चों की हत्या में कोई हाथ है या नहीं। पुलिस ने इस महिला से इस मामले के संबंध में पूछताछ भी की है। महिला ने पुलिस को बताया कि, उसे यह बात पता थी कि खंभला शादीशुदा है और वह उसकी इस हरकत से सदमे में है। इस महिला की शादी नहीं हुई है और वह भावनगर में अकेली रहती है। उसने कहा कि वह खंभला से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन खंभला उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था।

13 साल की बेटी और 9 साल के बेटे को भी मारा

खंभला भावनगर में रह कर नौकरी करता था, जबकि उसकी 40 वर्षीय पत्नी, नैना, 13 वर्षीय बेटी, पृथा, और 9 वर्षीय बेटा, भाव्या, सूरत में रहते थे। खंभला की पत्नी पिछले कई महीनों से उसके साथ भावनगर शिफ्ट होने पर जोर दे रही थी, लेकिन वह इस बात के खिलाफ था। इसी के चलते उसने उसे और बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दिवाली की छुट्टियों में जब नैना दोनों बच्चों को लेकर खंभला के पास रहने आई तो उसने उसकी हत्या की साजिश रची। इसी दौरान 5 नवंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसके बाद खंभला ने लिविंग रूम में नैना का गला घोंट कर उसे मार डाला और फिर कमरे में सो रहे बच्चों का भी तकिए से दम घोंट दिया।

घर के पीछे गड्ढों में दफनाए शव

इसके बाद उसने घर के पीछे दो गड्ढों में शवों को दफना दिया। उसने पुलिस में बच्चो और पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। उसने कहा जब वह 5 नवंबर को ड्यूटी पर था उस दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी पत्नी और बच्चों को एक ऑटो-रिक्शा में जाते हुए देखा था। लेकिन पूछताछ के दौरान गार्ड ने इस बात से इनकार कर दिया। वहीं पूछताछ के दौरान खंभला के व्यवहार और उसके अपने परिवार के लापता होने पर भी परेशान न दिखने के चलते पुलिस को उस पर शक होने लगा था। इसके बाद पुलिस ने खंभला को केंद्र में लेकर जांच शुरु की।

कॉल रिकॉर्ड से हुआ खुलासा

शुरुआती जांच में खंभला के कॉल रिकॉर्ड से सामने आया कि उसने गिरीश वानिया नामक अपने जूनियर को 2 नवंबर को अपने घर के पीछे कचरा डालने के लिए दो गड्ढे खोदने को कहा था। इसके चार दिन बाद खंभला ने वानिया से गड्ढों को भरने के लिए एक डंपर ट्रक भेजने को कहा। उसने बहाना दिया कि एक नीलगाय गड्ढे में गिर गई है इसी के चलते वह उन गड्ढों को भर रहा है। इन्ही गड्ढों में 5 नवंबर को पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद खंभला ने उनके शव छिपाए थे। यह दर्शाता है कि उसने अपने बीवी बच्चों की हत्या एक पूर्व नियोजित तरीके से की थी।

16 नंवबर को गड्ढों से मिली लाशें

पुलिस ने जब गड्ढों की जांच की तो16 नंवबर को इन गड्ढों से खंभला की बीवी और बच्चों की लाशें बरामद की गई। पुलिस ने फिर खंभला को गिरफ्तार कर लिया। खंभला ने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस को बताया कि यह एक सोचा-समझा प्लान था। हत्या करने के बाद, उसने अपनी पत्नी के फोन से खुद को एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में उसने लिखा था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रहने के लिए घर छोड़ कर जा रही है। बाद में खंभला ने फोन को बंद कर दिया।

आटा-साटा शादी के चलते नहीं दे पाया तलाक

जांच में यह भी सामने आया है कि खंभला और नैना की शादी आटा-साटा व्यवस्था के तहत हुई थी। इस व्यवस्था में एक परिवार के भाई-बहन की शादी दूसरे परिवार के भाई-बहन से की जाती है। इसका मतलब है कि खंभला की बहन की शादी नैना के भाई से हो रखी थी। ऐसे में अगर वह नैना को तलाक देता तो उसका भाई इसका बदला लेने के लिए उसकी बहन को तलाक दे देता और खंभला ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने नैना को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची।

पति-पत्नी के बीच झगड़ा अपराध का मुख्य कारण

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा ही अपराध का मुख्य कारण था। इसी के चलते खंभला ने पीड़ितों का तकिए से दम घोंटकर उन्हें मार डाला। पुलिस के अनुसार, खंभला ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी पत्नी सूरत में अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी, वह पती के साथ भावनगर में रहने की जिद कर रही थी जबकि खंभला इस बात के विरोध में था।

Published on:

21 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / National News / अवैध संबंध के चलते पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, 'आटा-साटा' शादी के चलते नहीं दे पाया तलाक

