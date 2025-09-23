पहले किया किडनैप फिर शराब के नशे में कई बार किया गैंगरेप, पीड़िता ने रोका तो उसे…

तेलंगाना के हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां दो ऑटो चालकों ने एक 32 वर्षीय महिला को पहले किडनैप किया फिर शराब पीकर उसके साथ कई बार रेप किया। महिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ भयंकर मारपीट की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस महिला का शव पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक पुल के पास से पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में थी, जिन्हें अब आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है।
राजेंद्रनगर पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को किस्मतपुर पुल के पास हैदराबाद के याकूतपुरा की रहने वाली यह महिला मृत पाई गईं थी। इस महिला का अपहरण, रेप और हत्या के आरोप में अब टोली चौकी के दो ऑटो चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच के अनुसार, मृतक महिला रविवार दोपहर को याकुतपुरा से हैदरगुडा गई थी। वहां, उसने एक स्थानीय ताड़ी के अड्डे पर शराब पी और नशे की हालत में वह सड़क किनारे गिर गई। उस दौरान दोनों आरोपियों ने महिला को देखा और उसे जबरदस्ती अपने ऑटो-रिक्शा में अगवा कर लिया।
महिला को किडनैप कर आरोपी उसे राजेंद्रनगर में किस्मतपुर ब्रिज के नीचे एक सुनसान जगह पर ले गए। यहां जाकर आरोपियों ने पहले शराब पी और फिर दोनों ने लगातार कई बार पीड़िता का रेप किया। जब महिला ने विरोध किया और उनके तो आरोपियों ने कथित तौर पर हिंसक होकर उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिल कर पीड़िता की हत्या कर दी और उसका शव वहीं छोड़ कर मौके से फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने नामपल्ली से हैदरगुडा तक सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले और अब आखिरकार दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।