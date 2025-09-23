पहले किया किडनैप फिर शराब के नशे में कई बार किया गैंगरेप, पीड़िता ने रोका तो उसे…

महिला को किडनैप कर आरोपी उसे राजेंद्रनगर में किस्मतपुर ब्रिज के नीचे एक सुनसान जगह पर ले गए। यहां जाकर आरोपियों ने पहले शराब पी और फिर दोनों ने लगातार कई बार पीड़िता का रेप किया। जब महिला ने विरोध किया और उनके तो आरोपियों ने कथित तौर पर हिंसक होकर उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिल कर पीड़िता की हत्या कर दी और उसका शव वहीं छोड़ कर मौके से फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने नामपल्ली से हैदरगुडा तक सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले और अब आखिरकार दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।