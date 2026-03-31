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दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाबरी हत्याकांड के दोनों आरोपियों का एनकाउंटर

डाबरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रेम शर्मा और अन्य आरोपी रोहित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटनास्थल से हथियार बरामद और घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज किया गया।

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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

Mar 31, 2026

दिल्ली पुलिस एनकाउंटर (IANS)

डाबरी हत्याकांड के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी प्रेम शर्मा उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी नजफगढ़ (ककरोला) नाला रोड के पास हुई, जहां आरोपी को विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा गया।

कैसे पकड़े गए आरोपी

सोमवार रात, 21 वर्षीय संदिग्ध प्रेम शर्मा चोरी की स्कूटी पर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के सामने आने पर उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी और हत्या के इरादे से तीन राउंड चलाए। इस दौरान एक गोली हेड कांस्टेबल संदीप के बुलेटप्रूफ वेस्ट से टकराई, जिससे उनकी जान सुरक्षित रही। पुलिस ने संयम बरतते हुए नियंत्रित फायरिंग की और आरोपी के दाहिने घुटने में गोली लगने के बाद उसे काबू में लिया गया।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पकड़े गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड किडनैपिंग और हत्याओं से जुड़ा हुआ है। मौके से एक पिस्तौल, जिनमें जिंदा और खाली कारतूस शामिल थे, बरामद किए गए। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

क्या है डाबरी हत्याकांड?

पुलिस के अनुसार, 29 मार्च को रात लगभग 9:23 बजे, डाबरी पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। कॉल में मधु विहार, गली नंबर 1 के पास दुर्गा माता मंदिर के समीप चाकू मारने की घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि एक शुभचिंतक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया था। क्राइम टीम और मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट को बुलाकर स्थल का निरीक्षण और सबूत इकट्ठा किए गए। 30 मार्च को सुबह, घायल व्यक्ति 39 वर्षीय गोविंद झा ने आकाश अस्पताल, द्वारका सेक्टर-3 में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

अन्य आरोपियों पर भी पुलिस की कार्रवाई

दिन की शुरुआत में, डाबरी चाकू हमले से जुड़े एक अन्य आरोपी रोहित कुमार उर्फ नॉडी को भी पुलिस ने सेक्टर-17, द्वारका के एक खेल परिसर के पास देखा। पुलिस के आत्मसमर्पण के आदेश पर भी आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की और रोहित कुमार के बाएं घुटने में गोली लगी। उसे भी तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से 7.65 मिमी की पिस्तौल, जिसमें एक जिंदा और तीन खाली कारतूस थे, बरामद किए गए।

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Updated on:

31 Mar 2026 11:41 am

Published on:

31 Mar 2026 10:38 am

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