दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाबरी हत्याकांड के दोनों आरोपियों का एनकाउंटर

पुलिस के अनुसार, 29 मार्च को रात लगभग 9:23 बजे, डाबरी पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। कॉल में मधु विहार, गली नंबर 1 के पास दुर्गा माता मंदिर के समीप चाकू मारने की घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि एक शुभचिंतक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया था। क्राइम टीम और मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट को बुलाकर स्थल का निरीक्षण और सबूत इकट्ठा किए गए। 30 मार्च को सुबह, घायल व्यक्ति 39 वर्षीय गोविंद झा ने आकाश अस्पताल, द्वारका सेक्टर-3 में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।