Delhi Liquor Policy: दिल्ली में नई शराब नीति वापस लेने से फंसेगा पेच, जानिए पीने और पिलाने वाले को क्या पड़ेगा फर्क

शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था एक बार फिर लौटने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली में रिटेल शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया है।

शराब पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाए जाने के बाद हाल में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति में अनियमितओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दोबारा पुरानी शराब नीति लागू करने की बात कही है। ये नई शराब नीति अगले 6 महीने के लागू की जाएगी। खास बात यह है कि नई शराब नीति वापस लेने के आदेश के चलते नया पेच फंस जाएगा। इससे ना सिर्फ शराब पीने वाले बल्कि पिलाने वालों को भी सीधा फर्क पड़ेगा। जानते हैं दिल्ली सरकार के नए आदेश से क्या असर पड़ेगा।

