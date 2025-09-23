दिल्ली नेशनल म्यूजियम से ‘डांसिंग गर्ल’ की रेप्लिका चोरी, प्रोफेसर गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट जांच से संदेह एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम डॉ. अजय वर्मा बताया जा रहा है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्रोफेसर हैं और नेशनल म्यूजियम में कंसल्टेंट क्यूरेटर के तौर पर काम करते थे। पुलिस के अनुसार, वर्मा ने म्यूजियम के अंदरूनी रास्तों का फायदा उठाकर रेप्लिका को चुराया और उसे बाहर निकालने के लिए एक फर्जी 'रिसर्च ट्रांसफर' का बहाना बनाया। चोरी का मकसद ब्लैक मार्केट में बेचना या निजी कलेक्शन के लिए रखना माना जा रहा है।