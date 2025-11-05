दिल्ली की हवा बनी जहर, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों ने उठाए यह जरूरी कदम

ITL पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. सुधा आचार्य ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, सबसे पहले, सावधानी के तौर पर, हमने माता-पिता के लिए एक सलाह जारी की थी। इसमें कहा गया था कि जिन बच्चों को अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई भी समस्या है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। इसके साथ ही, स्कूल ने सुबह की सभा, योग क्लास और बाकी बाहरी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि, अगर शारीरिक शिक्षा (पीटी) का पीरियड सुबह 10 या 10:30 बजे के बाद होता है, तो छात्रों को बाहर जाकर खेलने की अनुमति है। आचार्य ने आगे कहा, हमने टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को खूब सारा पानी पीने, सीएनजी वाली गाड़ियां इस्तेमाल करने के साथ-साथ कारपूलिंग (एक साथ मिलकर गाड़ी में जाना) करने या मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की भी सलाह दी है।