दिल्ली में 28 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, सभी को वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई शुरु

इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस की टीम ने फील्ड इंटेलिजेंस, मुखबिर नेटवर्क और स्थानीय पूछताछ का सहारा लिया। इसके बाद कड़ी निगरानी की मदद से जानकारी को पूरी तरह से सत्यापित किया गया और फिर संदिग्ध 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों में से किसी के पास भी वैध यात्रा या रहने का दस्तावेज नहीं था। इनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि वह पश्चिम बंगाल की खुलना सीमा से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। इसी के साथ गिरफ्तार लोगों ने यह भी बताया कि उनके अलावा भी कई लोग इसी रास्ते भारत आए है।