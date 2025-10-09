Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में 28 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, सभी को वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई शुरु

दिल्ली पुलिस ने 28 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी पश्चिम बंगाल की खुलना सीमा से अवैध तरीके से भारत में घूसे थे और अब इन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

Himadri Joshi

Oct 09, 2025

दिल्ली पुलिस ने 28 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया (फोटो- आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने यह कार्रवाई बढ़ती अवैध प्रवास की चिंताओं को देखते हुए की है। इसमें बिना वैध दस्तावेज के रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत अब पुलिस ने 28 और अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जो कि पश्चिम बंगाल की खुलना सीमा से अवैध तरीके से भारत में घूसे थे। इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई भी शुर की जा चुकी है।

मुखबिरों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की कार्रवाई

इन अवैध प्रवासियों को दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ियों के अलावा श्रमिक शिविरों और अनधिकृत कॉलोनियों जैसी जगहों से पकड़ा गया है। स्थानीय मुखबिरों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान अवैध तरीके से भारत आने वाले रास्तों का भी पता लगाया गया है। इस अभियान का नेतृत्व एसआई कवलजीत और एएसआई बृजेश ने किया, जिनके साथ हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश, अरुण, मोहित, राजेश और ज्योति बंसल ने जमीनी स्तर पर काम किया।

कड़ी निगरानी के बाद लोगों को किया गिरफ्तार

इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस की टीम ने फील्ड इंटेलिजेंस, मुखबिर नेटवर्क और स्थानीय पूछताछ का सहारा लिया। इसके बाद कड़ी निगरानी की मदद से जानकारी को पूरी तरह से सत्यापित किया गया और फिर संदिग्ध 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों में से किसी के पास भी वैध यात्रा या रहने का दस्तावेज नहीं था। इनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि वह पश्चिम बंगाल की खुलना सीमा से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। इसी के साथ गिरफ्तार लोगों ने यह भी बताया कि उनके अलावा भी कई लोग इसी रास्ते भारत आए है।

सभी लोग अस्थायी हिरासत केंद्र में

इन सभी 28 प्रवासियों को गिरफ्तारी के बाद अस्थायी हिरासत केंद्र में रखा गया है और उनके निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये लोग अकुशल मजदूर हैं जो कूड़ा बीनने, खेतिहर काम या अनौपचारिक व्यवसायों में लगे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं। अब तक दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने कुल 235 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निर्वासित किया है। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।

09 Oct 2025 12:06 pm

