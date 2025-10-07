दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर

नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर (IANS)
दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में सोमवार मध्य रात्रि दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ में कुख्यात इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा को मार गिराया। नेपाल के कैलाली जिले का रहने वाला जोरा मई 2024 में जंगपुरा, दिल्ली में डॉ. योगेश चंद्र पॉल की हत्या का फरार आरोपी था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। 6 अक्टूबर की देर रात करीब 12:20 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश में जोरा को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर जोरा ने पुलिस पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 5 राउंड फायर किए। इस मुठभेड़ में जोरा गंभीर रूप से घायल हो गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने घटनास्थल से एक स्वचालित पिस्टल, एक कारतूस, तीन खाली खोखे और चोरी के औजारों से भरा एक बैग बरामद किया। जोरा पर दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और गुजरात में हत्या, डकैती और चोरी जैसे 6 संगीन मामले दर्ज थे। वह एक अंतरराष्ट्रीय डकैती गिरोह का सरगना था और 17 महीनों से फरार चल रहा था।
मई 2024 में जोरा ने अपने साथियों के साथ जंगपुरा में डकैती के दौरान 63 वर्षीय डॉ. पॉल की हत्या की थी। इस मामले में उसके चार सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
