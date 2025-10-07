Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर

दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा मारा गया। डॉ. योगेश चंद्र पॉल की हत्या समेत कई राज्यों में हत्या व डकैती के मामलों में फरार था।

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 07, 2025

Nepali Gangster Encounter

नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर (IANS)

दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में सोमवार मध्य रात्रि दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ में कुख्यात इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा को मार गिराया। नेपाल के कैलाली जिले का रहने वाला जोरा मई 2024 में जंगपुरा, दिल्ली में डॉ. योगेश चंद्र पॉल की हत्या का फरार आरोपी था।

क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। 6 अक्टूबर की देर रात करीब 12:20 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश में जोरा को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर जोरा ने पुलिस पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 5 राउंड फायर किए। इस मुठभेड़ में जोरा गंभीर रूप से घायल हो गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

औजारों से भरा एक बैग बरामद

पुलिस ने घटनास्थल से एक स्वचालित पिस्टल, एक कारतूस, तीन खाली खोखे और चोरी के औजारों से भरा एक बैग बरामद किया। जोरा पर दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और गुजरात में हत्या, डकैती और चोरी जैसे 6 संगीन मामले दर्ज थे। वह एक अंतरराष्ट्रीय डकैती गिरोह का सरगना था और 17 महीनों से फरार चल रहा था।

हत्या के मामले में फरार

मई 2024 में जोरा ने अपने साथियों के साथ जंगपुरा में डकैती के दौरान 63 वर्षीय डॉ. पॉल की हत्या की थी। इस मामले में उसके चार सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

07 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे परमात्मा ने यह सब कराया’… CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील का बड़ा दावा

Rakesh Kishore
राष्ट्रीय

Bihar Elections 2025: इस बार 14 लाख नए वोटर्स करेंगे मतदान, 2020 में 18-19 साल के युवाओं ने फूंक दी थी चुनाव में जान

राष्ट्रीय

दामोदर नदी में बही 65 वर्षीय महिला, 45 किलोमीटर दूर जाकर बचाई जा सकी जान

राष्ट्रीय

CJI गवई पर जूता फेंकने वाला वकील रिहा, हिरासत से छूटने के बाद कहा- मुझे कोई अफसोस नहीं

CJI Gavai and lawyer Rakesh Kishore, who throw shoe at him
राष्ट्रीय

ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, ये वजह आई सामने

odisha-bjp-leader Shot Dead
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.