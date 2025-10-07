दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। 6 अक्टूबर की देर रात करीब 12:20 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश में जोरा को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर जोरा ने पुलिस पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 5 राउंड फायर किए। इस मुठभेड़ में जोरा गंभीर रूप से घायल हो गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसे मृत घोषित कर दिया गया।