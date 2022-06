Delhi Schools: दिल्ली में जुलाई से खुलना है स्कूल, बढ़ते कोरोना के बीच पैरेंट्स ने रखी ये मांग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मियों की छुट्टियों के बाद जल्द ही स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। स्कूल तो 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं लेकिन इसको लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वजह है कोरोना के बढ़ते मामले। कोविड मामलों के बढ़ने की वजह से पैरेंट्स की चिंता भी बढ़ी हुई है।

Delhi Schools Will Open In July Many Parents Demands Online Mode Due to Rising Covid Cases