स्कूली लड़ाई में नफरत की हद पार: छात्रा को पहले मारे थप्पड़ फिर ब्लेड से काट दिया उसका चेहरा

स्कूलों में अक्सर बच्चों के बीच कई बातों को लेकर विवाद या झगड़ा हो जाता है पर आमतौर पर यह विवाद कुछ समय बाद सुलझ जाते है। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है जहां मामूली स्कूली लड़ाई के चलते चार छात्राओं के एक समूह ने न सिर्फ एक छात्रा के साथ मारपीट की बल्कि उसका चेहरा भी ब्लेड से काट दिया। यह मामला शहर के रोहिणी इलाके का है। पुलिस के अनुसार, दो स्कूली छात्राओं में कोई पूराना विवाद था जिसका बदला लेने के लिए आरोपी छात्रा ने अपनी तीन सहेलियों के साथ मिलकर पीड़िता छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया।