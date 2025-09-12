Patrika LogoSwitch to English

स्कूली लड़ाई में नफरत की हद पार: छात्रा को पहले मारे थप्पड़ फिर ब्लेड से काट दिया उसका चेहरा

दिल्ली में चार स्कूली छात्राओं के समूह ने पहले हुई एक बहस का बदला लेने के लिए एक छात्रा के साथ पहले मारपीट की और फिर ब्लेड से उस पर हमला कर दिया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 12, 2025

Delhi student attacked with blade
स्कूली छात्रा पर साथी छात्राओं ने ब्लेड से किया हमला (प्रतिकात्मक तस्वीर)

स्कूलों में अक्सर बच्चों के बीच कई बातों को लेकर विवाद या झगड़ा हो जाता है पर आमतौर पर यह विवाद कुछ समय बाद सुलझ जाते है। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है जहां मामूली स्कूली लड़ाई के चलते चार छात्राओं के एक समूह ने न सिर्फ एक छात्रा के साथ मारपीट की बल्कि उसका चेहरा भी ब्लेड से काट दिया। यह मामला शहर के रोहिणी इलाके का है। पुलिस के अनुसार, दो स्कूली छात्राओं में कोई पूराना विवाद था जिसका बदला लेने के लिए आरोपी छात्रा ने अपनी तीन सहेलियों के साथ मिलकर पीड़िता छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया।

आरोपी लड़कियों की उम्र 14 से 16 साल

मंगलवार को हुई इस घटना की चारों आरोपी लड़कियों की उम्र 14 से 16 साल के बीच है। इन हमलावर लड़कियों दो बहने है और दो उनकी दोस्त है। दोनों बहनों में से एक पीड़ित छात्रा की स्कूल में पढ़ती थी और उसकी उसके साथ पहले कोई बहस हुई थी जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी दोस्तों के साथ मिल कर इस घटना को अंजाम दिया। चारों लड़कियो ने पहले पीड़िता को थप्पड़ मारे और फिर उनमें से एक ने ब्लेड से उसके चेहरे और पीठ पर वार कर दिया।

पुलिस ने आरोपी छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया

पुलिस जांच के अनुसार, जिस छात्रा की पीड़िता से बहस हुई, उसकी बहन और अन्य दो सहेलिया किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। शुरुआती जांच के अनुसार, पीड़िता का 4 सितंबर को एक बहन से झगड़ा हुआ था। इस बात का बदला लेने के लिए दोनों बहनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह साजिश रची और पीड़िता छात्र पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की और फिर ब्लेड से उसके चेहरे और पीठ पर वार किए, जिसके चलते उसे काफी चोट आई। पुलिस ने आरोपी छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Published on:

12 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / National News / स्कूली लड़ाई में नफरत की हद पार: छात्रा को पहले मारे थप्पड़ फिर ब्लेड से काट दिया उसका चेहरा

