दिल्ली में हड़कंप, दो दोस्तों ने एक-दूसरे पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार

Two Friends Killed Each other: दिल्ली के तिलक नगर में एक दिल दहलाने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। दो घनिष्ठ दोस्तों, संदीप और आरिफ, के बीच हुए मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि दोनों ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पश्चिमी दिल्ली के ख्याला बी ब्लॉक में हुई, जहां दोनों अपने परिवारों के साथ रहते थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन झगड़े की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस घटना ने दिल्ली में बढ़ती हिंसक वारदातों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।