21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली की महिलाओं को होली-दिवाली पर बड़ी सौगात, फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान

Holi Diwali Free Gas Cylinder: दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली पर महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने का बड़ा फैसला लिया है। सिलेंडर की राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jan 21, 2026

फ्री गैस सिलेंडर (File Photo)

Free LPG Cylinder: दिल्लीवासियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम परिवारों के बीच दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि राजधानी की महिलाओं को इन दोनों प्रमुख त्योहारों पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

सिलेंडर की राशि बैंक खाते में होंगे क्रेडिट

खास बात यह है कि गैस सिलेंडर सीधे नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी पूरी कीमत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि किसी भी तरह की असुविधा से भी बचा जा सकेगा।

कैबिनेट से मिली मंजूरी

मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दी गई। यह योजना भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों का हिस्सा थी, जिसे अब अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को निर्देश भेजे जाएंगे, ताकि लाभार्थियों की सूची तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।

होली पर मिलेगा पहला फ्री गैस सिलेंडर

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना के तहत पहला लाभ होली के अवसर पर दिया जाएगा। होली से पहले महिलाओं के बैंक खातों में गैस सिलेंडर की पूरी राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

किन्हें मिलेगा लाभ?

आपको बता दें की इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है, जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले ही सभी पात्र लाभार्थियों तक यह आर्थिक सहायता पहुंचे।

साल में दो बार मिलेगी राहत

होली के बाद साल का दूसरा मुफ्त गैस सिलेंडर दिवाली के मौके पर दिया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार हर साल दो बड़े त्योहारों पर महिलाओं को गैस सिलेंडर के खर्च से राहत देगी। इस फैसले से न सिर्फ घरेलू बजट पर बोझ कम होगा, बल्कि त्योहारों की तैयारियां भी बिना अतिरिक्त आर्थिक दबाव के हो सकेंगी।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली सरकार का मानना है कि यह योजना खास तौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के बीच यह फैसला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस योजना को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

21 Jan 2026 10:17 am

Hindi News / National News / दिल्ली की महिलाओं को होली-दिवाली पर बड़ी सौगात, फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.