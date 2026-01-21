दिल्ली की महिलाओं को होली-दिवाली पर बड़ी सौगात, फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान

मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दी गई। यह योजना भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों का हिस्सा थी, जिसे अब अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को निर्देश भेजे जाएंगे, ताकि लाभार्थियों की सूची तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।