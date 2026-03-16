‘बेटा हमें छोड़कर जा रहा…’, 13 साल बाद हरीश राणा की होगी गरिमामय विदाई, एम्स ने उठाया बड़ा कदम

हरीश राणा के पिता अशोक राणा पहले ही कह चुके थे कि वे बेटे को गोपनीय तरीके से अस्पताल लेकर जाएंगे। शनिवार सुबह करीब 9 बजे वे परिवार के साथ निजी वाहन से गाजियाबाद से दिल्ली के एम्स के लिए रवाना हुए। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत हरीश को भर्ती कर लिया और जीवनरक्षक उपकरणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।