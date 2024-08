Doctors Strike: दिल्ली में AIIMS, RMLसमेत सरकारी अस्पतालों में हड़ताल, बगैर इलाज के मायूस घर लौटने को मजबूर हुए मरीज

Doctors Strike: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट की रेप और हत्या की घटना के बाद दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है।

Resident Doctors Strike

Rape and Murder of Junior Doctor in Kolkata: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (Kolkata’s RG Kar Medical College) में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के बाद विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। आज हड़ताल का दूसरा दिन है जिसके चलते सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवा ठप है। इन अस्पतालों में नियमित सर्जरी वगैरह के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (Federation of Resident Doctors’ Association) के आह्वान पर शुरू किया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टरों ने आपातकालीन प्रक्रियाओं को छोड़कर काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है