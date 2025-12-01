दहेज में बाइक नहीं मिली तो बहू की हत्या कर गंगा में फेंका शव, मां-बाप से कहा- भाग गई तुम्हारी बेटी

छठ पूजा से पहले भी निशा अपने मायके ही थी, लेकिन पूजा के दो दिन पहले उसका देवर उसे लेने आया। उसने निशा को ठीक से रखने की बात कही और अपने साथ वापस ले गया। निशा के पिता ने बताया कि, बेटी के ससुराल जाने के बाद वह हर दिन उससे बात करते थे। आखिरी बार उनकी निशा से 10 नवंबर को बात हुई थी। 11 तारीख को जब निशा के पिता ने फोन किया तो उसके पति रोहित ने उनसे कहा कि, वह किसी के साथ भाग गई है। निशा के पिता ने कहा कि, यह जानने के बाद हम उसे ढूंढने में जुट गए और इसी बीच 14 नवंबर को उसके ससुराल वालों ने फोन कर बोला की आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है।