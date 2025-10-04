देर रात पुलिस के साथ पी शराब, अगले दिन कार में मिली उत्तराखंड के पत्रकार की लाश, SIT ने किए चौंकाने वाले खुलासे

गुरुवार को एसआईटी ने दावा किया कि प्रताप ने शराब पी रखी थी और जिस रात वह लापता हुआ, उस रात उन्होंने अपनी कार खाई में गिरा दी थी। पुलिस उपाधीक्षक जनक पंवार की निगरानी में काम कर रही एसआईटी के अनुसार, प्रताप उत्तरकाशी स्थित पुलिस लाइन्स के हेड कांस्टेबल सोबन सिंह के साथ शराब पी रहे थे। शाम करीब 7 बजे, प्रताप, सिंह और प्रताप के कैमरामैन मनवीर कलूड़ा पुलिस लाइन्स के पीछे शहीद स्मारक के पास मिले। बाद में तीनों एक टैक्सी स्टैंड पर वापस आए, जहां उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। रात करीब 10 बजे, कलूड़ा घर चला गया, जबकि प्रताप और सिंह गाड़ी से बाज़ार गए और फिर बस स्टैंड के पास एक होटल में गए।