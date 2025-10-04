Patrika LogoSwitch to English

देर रात पुलिस के साथ पी शराब, अगले दिन कार में मिली उत्तराखंड के पत्रकार की लाश, SIT ने किए चौंकाने वाले खुलासे

36 वर्षीय प्रताप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) के पूर्व छात्र थे और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। 19 सितंबर को वे उत्तरकाशी से लापता हो गए थे और 28 सितंबर को उनका शव जोशीयाड़ा बैराज से बरामद हुआ था। उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि इसमें साज़िश हो सकती है।

3 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 04, 2025

Mumbai double murder

पत्रकार राजीव प्रताप की मौत में नया खुलासा (Photo: IANS/File)

Uttarakhand journalist death: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तराखंड पुलिस की जांच कर रही एसआईटी ने खुलासा किया कि 18 सितंबर को नदी में गिरने से पहले राजीव शराब के नशे में थे। एसआईटी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे और गाड़ी को गलत दिशा में चला रहे थे।

36 वर्षीय प्रताप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) के पूर्व छात्र थे और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। 19 सितंबर को वे उत्तरकाशी से लापता हो गए थे और 28 सितंबर को उनका शव जोशीयाड़ा बैराज से बरामद हुआ था। उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि इसमें साज़िश हो सकती है। उनका कहना है कि उन्होंने हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल पर रिपोर्टिंग की थी और उन्हें धमकियां मिल रही थीं। वहीं, पुलिस का कहना है कि उनकी मौत एक सड़क दुर्घटना का नतीजा है।

गुरुवार को एसआईटी ने दावा किया कि प्रताप ने शराब पी रखी थी और जिस रात वह लापता हुआ, उस रात उन्होंने अपनी कार खाई में गिरा दी थी। पुलिस उपाधीक्षक जनक पंवार की निगरानी में काम कर रही एसआईटी के अनुसार, प्रताप उत्तरकाशी स्थित पुलिस लाइन्स के हेड कांस्टेबल सोबन सिंह के साथ शराब पी रहे थे। शाम करीब 7 बजे, प्रताप, सिंह और प्रताप के कैमरामैन मनवीर कलूड़ा पुलिस लाइन्स के पीछे शहीद स्मारक के पास मिले। बाद में तीनों एक टैक्सी स्टैंड पर वापस आए, जहां उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। रात करीब 10 बजे, कलूड़ा घर चला गया, जबकि प्रताप और सिंह गाड़ी से बाज़ार गए और फिर बस स्टैंड के पास एक होटल में गए।

पुलिस ने बताया, "रात करीब 11 बजे प्रताप शराब के नशे में होटल से निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद सोबन सिंह भी निकल जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन सिंह जल्द ही बाहर निकल जाते हैं।" रात 11.22 बजे सीसीटीवी फुटेज में सिंह, कार में बैठे प्रताप से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट बाद, रात 11.23 बजे, प्रताप गाड़ी चलाकर गंगोरी की ओर चले गए और सिंह को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद कार सीसीटीवी में बद्री तिराहा, तेखला पुल और आखिर में रात 11.38 बजे गंगोरी पुल पर देखी गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद, यह कैमरों में कैद नहीं हुई।

पूछताछ के दौरान, सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्रताप को गाड़ी न चलाने की सलाह दी थी क्योंकि वह बहुत नशे में थे, लेकिन इसके बावजूद प्रताप नहीं माने और वहां से चले गए। सिंह ने बताया कि वह कुछ दूर तक उसी दिशा में चला, लेकिन गाड़ी नहीं मिली और अपने घर लौट आया।

अगले दिन, जब प्रताप की गाड़ी मिली, तो सिंह ने उसे पहचान लिया। पुलिस ने बताया कि सिंह का एक बैग गंगोरी ब्रिज से लगभग 600 मीटर आगे सड़क के नीचे उस जगह से बरामद हुआ, जहां माना जाता है कि गाड़ी गिर गई थी। वहां की नदी सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे बहती है। पुलिस के अनुसार, उस रात मनेरी बांध से पानी छोड़ने के कारण तेज धाराएं बनी थीं, जिसने संभवतः गाड़ी को बहाकर आगे ले जाया।

कार की तकनीकी जांच में पाया गया कि चारों दरवाज़े बंद थे, खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थीं, इग्निशन चालू था और चाबी अंदर ही थी। पुलिस ने बताया कि छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं थे, लोक सही सलामत थे, और गिरने के दौरान शीशा टूट गया था। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि प्रताप की मौत सीने और पेट में अंदरूनी चोटों के कारण खून बहने और सदमे से हुई। पुलिस ने कहा, "रिपोर्ट में मारपीट या बाहरी वस्तुओं से कोई चोट नहीं पाई गई। अंदरूनी चोटें स्टीयरिंग व्हील से टकराने जैसी थीं, जो गाड़ी के गिरने पर आम है।"

पुलिस ने यह भी बताया कि रात 11.38 बजे कार के आखिरी बार देखे जाने के बाद, गंगोरी इलाके के सीसीटीवी फुटेज में 5-10 मिनट के अंतराल में दो पिकअप और एक टेम्पो ट्रैवलर गुज़रते हुए दिखाई दिए। एसआईटी ने कहा, "चालकों से गहन पूछताछ की गई और उनके वाहनों की जांच की गई, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य एकत्र करने का काम जारी है।"

हालांकि, प्रताप के परिवार ने पुलिस पर मामले को जल्दबाज़ी में बंद करने का आरोप लगाया है। मामले में शिकायतकर्ता, प्रताप के चाचा कृपाल सिंह ने कहा, "उन्हें एक विशेष जाँच का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लिए। हम पूछ रहे हैं कि उसकी आंखों और सिर पर चोट क्यों लगी, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। कॉल डिटेल रिकॉर्ड हमारे साथ साझा नहीं किए गए हैं। साथ ही, उसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। अगर वही अधिकारी हैं तो एसआईटी का क्या मतलब है?"

