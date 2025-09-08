असम पुलिस की ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "असम पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 3 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई और दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। असम को नशा मुक्त बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है।"