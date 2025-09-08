असम पुलिस की ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार

असम पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी मुहिम में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक विशेष अभियान में 3 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की ड्रग्स बरामद की है और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप नशीले पदार्थों की बड़ी खेप को जब्त किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई असम के एक प्रमुख जिले में की गई, जहां एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, जिनमें हेरोइन और याबा टैबलेट शामिल हैं, बरामद किए गए। इन ड्रग्स की अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह ड्रग्स पड़ोसी राज्यों या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी कर लाए गए थे। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसकी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "असम पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 3 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई और दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। असम को नशा मुक्त बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है।"
यह कार्रवाई असम पुलिस के 'असम अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी और खपत को रोकने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने हाल के महीनों में कई ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, जिनमें करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामद की गई और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया।