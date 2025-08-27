‘भाजपा किसी संकट में आती है, तो ED आकर छापेमारी करती है…’ मनीष सिसोदिया ने BJP पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर तीखा हमला बोला है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जब भी बीजेपी किसी राजनीतिक संकट का सामना करती है, वह ED का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों पर छापेमारी करवाती है। यह बयान सौरभ भारद्वाज के घर ED की छापेमारी के बाद आया, जिसने दिल्ली में सियासी हलचल मचा दी है।
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "कल ED ने सौरभ भारद्वाज के घर पर 20 घंटे तक छापेमारी की, आजकल ED का एक ही काम है कि जब भी BJP किसी संकट में आती है, और जनता अमित शाह, PM मोदी से सवाल पूछती है, तो ED आकर छापेमारी करती है। कल का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने PM मोदी से सवाल पूछा था कि आपकी डिग्री असली है या नकली, आप दिखाते क्यों नहीं। मामला कोर्ट में गया। पूरा देश जानता है कि डिग्री नकली हो तो नकली केस बनता है, इसलिए नकली छापेमारी हुई, ED नकली केस बनाने में माहिर है, इसलिए कल ED की छापेमारी हुई ताकि BJP को बदनामी से बचाया जा सके और देश का ध्यान प्रधानमंत्री पर उठ रहे सवालों से हट सके।"
AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस छापेमारी की निंदा की और इसे मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। केजरीवाल ने कहा, "जिस तरह AAP को टारगेट किया जा रहा है, वैसा इतिहास में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। हम डरने वाले नहीं हैं और देशहित में आवाज उठाते रहेंगे।"
यह विवाद उस समय सामने आया जब मंगलवार, 26 अगस्त 2025 को ED ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी की। इस कार्रवाई को AAP ने बीजेपी की हताशा और राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ा है।
सिसोदिया ने पहले भी बीजेपी पर ED और CBI जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। 2022 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी छोड़ने और AAP तोड़ने का ऑफर दिया था, जिसे ठुकराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ED और CBI स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों पर आधारित थी।