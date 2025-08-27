‘भाजपा किसी संकट में आती है, तो ED आकर छापेमारी करती है…’ मनीष सिसोदिया ने BJP पर साधा निशाना

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "कल ED ने सौरभ भारद्वाज के घर पर 20 घंटे तक छापेमारी की, आजकल ED का एक ही काम है कि जब भी BJP किसी संकट में आती है, और जनता अमित शाह, PM मोदी से सवाल पूछती है, तो ED आकर छापेमारी करती है। कल का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने PM मोदी से सवाल पूछा था कि आपकी डिग्री असली है या नकली, आप दिखाते क्यों नहीं। मामला कोर्ट में गया। पूरा देश जानता है कि डिग्री नकली हो तो नकली केस बनता है, इसलिए नकली छापेमारी हुई, ED नकली केस बनाने में माहिर है, इसलिए कल ED की छापेमारी हुई ताकि BJP को बदनामी से बचाया जा सके और देश का ध्यान प्रधानमंत्री पर उठ रहे सवालों से हट सके।"