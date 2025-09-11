Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR : चुनाव आयोग जल्द शुरू करेगा पूरे देश में एसआइआर

चुनाव आयोग बिहार राज्य के बाद अब जल्द ही पूरे देश के स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम शुरू करने की तारीख तय करेगा। आयोग की ओर से साल के अंत तक राज्यों की मतदाता सूची को साफ करने के कार्य को पूरा करना है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक दिवसीय बैठक के [&hellip;]

नई दिल्ली

Kanaram Mundiyar

Sep 11, 2025

वोटर लिस्ट। फोटो- IANS

चुनाव आयोग बिहार राज्य के बाद अब जल्द ही पूरे देश के स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम शुरू करने की तारीख तय करेगा। आयोग की ओर से साल के अंत तक राज्यों की मतदाता सूची को साफ करने के कार्य को पूरा करना है।

राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक दिवसीय बैठक के बाद चुनाव आयोग अधिकारियों ने कहा कि अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले अखिल भारतीय स्तर पर एसआइआर 2025 ( Special Intensive Revision ) आगामी महिनों में शुरू करना है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो जाए, यह विशेष ध्यान रखना है। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में मतदाता की पहचान के प्रमाण के रूप में 11 अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी 12 वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए निर्देश दिए गए।

एसआइआर (Special Intensive Revision) में चुनाव अधिकारी यह करेंगे
-प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाएंगे।

-विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है।

-चुनाव अधिकारी त्रुटिरहित मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।

शपथ पत्र व जन्म स्थान के दस्तावेज देने होंगे-

राज्य के बाहर से आने वाले आवेदकों को मतदाता बनने के लिए एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' भरकर देना होगा। उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ था। जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र में सूचीबद्ध विकल्पों में से एक यह है कि जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ। उन्हें अपने माता-पिता की जन्मतिथि/स्थान के बारे में भी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 05:04 am

Hindi News / National News / SIR : चुनाव आयोग जल्द शुरू करेगा पूरे देश में एसआइआर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.