SIR : चुनाव आयोग जल्द शुरू करेगा पूरे देश में एसआइआर

राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक दिवसीय बैठक के बाद चुनाव आयोग अधिकारियों ने कहा कि अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले अखिल भारतीय स्तर पर एसआइआर 2025 ( Special Intensive Revision ) आगामी महिनों में शुरू करना है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो जाए, यह विशेष ध्यान रखना है। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में मतदाता की पहचान के प्रमाण के रूप में 11 अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी 12 वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए निर्देश दिए गए।