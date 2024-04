Indira Gandhi: जानें किस प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी पर स्विस बैंक अकाउंट से 60 करोड़ रुपये निकालने के लगाए थे आरोप?

Ex Pm Chaudhary Charan Singh made allegation against Ex PM Indira Gandhi: तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में भुवनेश्वर और लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर स्विस खातों से 60 करोड़ रुपये निकालने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव के दौरान 10 हजार जीपें खरीदने और संजय गांधी द्वारा खर्च किए जा रहे धन के स्रोत पर सवाल उठाए थे।

Former PM Indian Prime Minister Indira Gandhi: देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कथित तौर पर स्विस बैंक खातों से चुनावी खर्चों के लिए 60 करोड़ रुपये निकालने के आरोप लगे थे।। इस बात को लेकर देश और विदेश दोनों जगहों पर भारी विवाद खड़ा हो गया था। सिर्फ भारतीय राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की संसद में भी इसको लेकर काफी बवाल मचा था। 31 दिसंबर 1979 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह Chaudhary Charan Singh ने भुवनेश्वर में एक भाषण के दौरान इंदिरा गांधी के स्विस खातों से पैसे निकालने की बात उठाई थी। इसके बाद भारत सरकार ने स्विस अधिकारियों से जांच की मांग की। हालांकि न्यायिक जटिलताओं के कारण फंड को ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। पहले 40 करोड़ रुपये की निकासी की बात सामने आई लेकिन बाद में पता चला कि वास्तविक राशि 60 करोड़ रुपये थी। इस बारे में जांच-पड़ताल काफी तेज कर दी गई।

यह विवाद तब और गहरा गया जब चरण सिंह ने लखनऊ के हजरत महल पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चुनाव के लिए 10,000 जीपें खरीदने के लिए इंदिरा और संजय गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत पर सवाल उठाया। उन्होंने मुंबई में विदेशी धन के प्रवाह पर भी प्रकाश डाला और वह कहां से आ रहे हैं और उत्पत्ति और चुनावी अखंडता के लिए निहितार्थ के बारे में चिंता जताई।



