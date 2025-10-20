पश्चिम बंगाल में नकली पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, ED ने सात पाकिस्तानियों पर साधा निशाना

एजेंसी का मानना है कि ये सात संदिग्ध मुल्लिक की तर्ज पर ही नकली भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए समान रास्ता अपना चुके हैं। मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक मुल्लिक ने पहले नकली बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज हासिल कर बांग्लादेशी पहचान ग्रहण की। उसके बाद जाली भारतीय दस्तावेजों का उपयोग कर वह भारतीय नागरिक बन गया और कोलकाता में किराए के आवास से हवाला कारोबार व नकली पासपोर्ट रैकेट चलाने लगा। पूछताछ में मुल्लिक ने खुलासा किया था कि वह विदेश जाने वाले ग्राहकों के लिए नकली विदेशी वीजा भी मुहैया कराने में लिप्त था।