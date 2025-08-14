इस फेमस इन्फ्लुएंसर पर ED ने कसा शिकंजा, 40 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक सनसनीखेज मामले में मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीपा, जिनके इंस्टाग्राम पर 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और जिनकी प्रोफाइल में खुद को एक अभिनेत्री और उद्यमी के रूप में दर्शाया गया है, पर फर्जी ब्यूटी ब्रांड के जरिए धन शोधन का आरोप है। इस मामले में रिलायंस कैपिटल के एक पूर्व निदेशक से भी कथित तौर पर संबंध सामने आए हैं।