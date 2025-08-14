इस फेमस इन्फ्लुएंसर पर ED ने कसा शिकंजा, 40 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक सनसनीखेज मामले में मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीपा, जिनके इंस्टाग्राम पर 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और जिनकी प्रोफाइल में खुद को एक अभिनेत्री और उद्यमी के रूप में दर्शाया गया है, पर फर्जी ब्यूटी ब्रांड के जरिए धन शोधन का आरोप है। इस मामले में रिलायंस कैपिटल के एक पूर्व निदेशक से भी कथित तौर पर संबंध सामने आए हैं।
ED ने इस मामले की जांच तब शुरू की, जब यह सामने आया कि संदीपा ने एक फर्जी वेबसाइट और ब्यूटी ब्रांड के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की और अवैध रूप से धन एकत्र किया। सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में एकत्र किए गए धन को विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से विदेशों में स्थानांतरित किया गया। ED ने संदीपा को दिल्ली में हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई शुरू की है।
संदीपा की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जहां उनके फॉलोअर्स और अन्य यूजर्स इस खबर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके समर्थन में पोस्ट किए, जबकि अन्य ने इस घोटाले को लेकर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की। एक यूजर ने लिखा, "कैसे कोई इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर सकता है? यह विश्वासघात है।"
ED की जांच में यह भी पता चला है कि संदीपा ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर कई लोगों को अपने फर्जी ब्यूटी ब्रांड में निवेश करने के लिए आकर्षित किया। इस घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच जारी है। रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक के साथ उनके कथित संबंधों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है।
ED ने इस मामले में और सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "हम इस घोटाले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।" संदीपा को दिल्ली की एक विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी हिरासत को मंजूरी दी गई है।