Google ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी, हटाए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ पोस्ट वेब लिंक

गोवा बार विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। गूगल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ पोस्ट वेब लिंक को हटा दिया है। ये जानकारी गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री से सिली सोल्स कैफे लिंक भी मांगे हैं।

गूगल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ पोस्ट वेब लिंक को हटा दिया है। ये जानकारी गूगल कीओर से दिल्ली उच्च न्यायालय को दी गई। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि, उसने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री वाले वेब लिंक को हटाने के आदेश का अनुपालन किया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने सिली सोल्स कैफे एंड बार मामले से जुड़ी मानहानिकारक सामग्री को यूट्यूब से हटाने का निर्देश देने के लिए कोर्ट का रुख किया था। ईरानी के इस आवेदन पर गूगल ने कोर्ट से कहा है कि वह खुद से ऐसी सामग्री नहीं हटा सकता है।

Google Removes Web Link Against Union Minister Smriti Irani And Her Daughter