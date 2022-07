'Don't talk to me', संसद में स्मृति ईरानी के सवाल से भड़कीं सोनिया गांधी

'Don't talk to me', संसद में स्मृति ईरानी के सवाल से भड़कीं सोनिया गांधी

'Rashtrapatni' Remark Row: आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच सदन में ही नोक-झोंक हो गई। कांग्रेस ने अब इस मामले में स्पीकर से स्मृति ईरानी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसको लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सोनिया गांधी व उनकी पार्टी के नेताओं से माफी तक की मांग कर डाली। वहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि उनके नेता पहले ही माफी मांग चुके हैं। हालांकि, इस मामले में सोनिया गांधी से माफी की मांग का मामला तब और बढ़ गया जब वो रमा देवी से बात कर रही थीं। इस दौरान जब स्मृति ईरानी उनके पास आकर बोलीं कि मैंने नाम लिया है तो सोनिया गांधी ने उन्हें 'डॉन्ट टॉक टू मी' तक कह दिया।

