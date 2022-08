Google भारत में ऑनलाइन सुरक्षा के लिए शुरू करेगा अभियान, 1 लाख डेवलपर्स देगा ट्रेनिंग

Google भारत में अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। इसके साथ ही 1 लाख डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर अपस्किल करने की योजना की घोषणा की है। यह अभियान कंपनी के साइबर सुरक्षा हिस्सा होगा, जो भारत के कई शहरों को कवर करेगा।

देश जैसे-जैसे डिजिटलाइजेशन बड़ा है, वैसे ही साइबर अपराध भी बढ़ा है। इससे बचाव के लिए सरकार व अन्य एजेंसियों द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है। इसके बाद भी लगातार साइबर अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर Google ने भारत में अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही Google ने 1 लाख डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स बढ़ाने की घोषणा की है। Google सिक्योरिटी के उपाध्यक्ष रॉयल हैनसेन ने कहा कि हम स्टार्टअप, डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स को अद्वितीय टूल, विस्तृत मार्गदर्शन और सुरक्षित ऐप्स बनाने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं।

Google to launch pan India online safety campaign plans to upskill 100k developers