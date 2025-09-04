Patrika LogoSwitch to English

GST 2.0 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- आठ साल बाद जागी सरकार

GST 2.0 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, सरकार आठ साल बाद जागी।

भारत

Himadri Joshi

Sep 04, 2025

Congress President Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो-एएनआई)

केंद्र सरकार ने बुधवार को GST में सुधारों की घोषणा की है जिसके बाद से ही लगातार देश के बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भाजपा और उसकी समर्थक दल जहां सरकार के इस कदम की जम कर सराहना कर रहे है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सुधारों में देरी को लेकर सरकार की आलोचना की है। खड़गे ने गुरुवार को इस मामले पर बयान देते हुए मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। खड़गे ने तंस कसते हुए कहा, अच्छी बात है कि केंद्र सरकार आठ साल बाद आखिरकार जाग गई है। साथ ही खड़गे ने जोर देते हुए यह भी कहा कि, विपक्ष लगातार सरकार से अप्रत्यक्ष टैक्स को सरल बनाने की मांग करता रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

खड़गे ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, लगभग एक दशक से, कांग्रेस पार्टी GST के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्स बना दिया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के टैक्स स्लैब शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% व 6% की विशेष दरें थीं। खड़गे ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि, उनकी पार्टी ने कई बार टैक्स व्यवस्था को सरल करने और जीएसटी में बदलाव करने की मांग सरकार से की है।

8 वर्ष देरी से मोदी सरकार की कुम्भकर्णीय नींद खुली

खड़गे ने लिखा, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जीएसटी की विरोध किया था और आज यहीं भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी का जश्न मना रही है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। खड़ने ने आगे लिखा कि, देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर GST थोपा था। खड़गे ने एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि,अच्छी बात है कि 8 वर्ष देर से ही सही GST पर मोदी सरकार की कुम्भकर्णीय नींद खुली और उन्होंने इसमें बदलाव किए।

टैक्स व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव

जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को टैक्स व्यवस्था में इन बड़े बदलावों को मंजूरी देकर स्लैबों की संख्या कम कर दी है। इसके साथ ही काफी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पर टैक्स की दरों में कटौती की गई है। जीएसटी के नए नियमों के तहत, अब 5% और 18% की दो मुख्य टैक्स दरें होंगी। इसके अलावा, स्वास्थ और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले तंबाकू और शराब जैसे सिन गुड्स पर अब से 40% ज्यादा टैक्स लगेगा। पहले जो सामान 12% और 28% के टैक्स स्लैब में आते थे उन्हें बदलावों के बाद 5% और 18% के स्लैब में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से आम लोगों के घरों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।

Published on:

04 Sept 2025 02:34 pm

Hindi News / National News / GST 2.0 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- आठ साल बाद जागी सरकार

