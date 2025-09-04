GST 2.0 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- आठ साल बाद जागी सरकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को GST में सुधारों की घोषणा की है जिसके बाद से ही लगातार देश के बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भाजपा और उसकी समर्थक दल जहां सरकार के इस कदम की जम कर सराहना कर रहे है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सुधारों में देरी को लेकर सरकार की आलोचना की है। खड़गे ने गुरुवार को इस मामले पर बयान देते हुए मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। खड़गे ने तंस कसते हुए कहा, अच्छी बात है कि केंद्र सरकार आठ साल बाद आखिरकार जाग गई है। साथ ही खड़गे ने जोर देते हुए यह भी कहा कि, विपक्ष लगातार सरकार से अप्रत्यक्ष टैक्स को सरल बनाने की मांग करता रहा है।