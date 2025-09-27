अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर के साथ वहां ​कैसा हुआ बर्ताव,जानिए

Harjit Kaur ICE Deportation: अमेरिका में करीब तीन दशकों से रह रहीं 73 वर्षीय हरजीत कौर (Harjeet Kaur) अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ICE की ओर से गिरफ्तार कर भारत वापस भेज दी (Harjit Kaur ICE deportation) गईं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और निर्वासन की पीड़ा मीडिया से शेयर की। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ बहुत खराब व्यवहार हुआ। हरजीत कौर को 8 सितंबर को ICE ने गिरफ्तार किया गया। उनके अनुसार, गिरफ्तारी के बाद उन्हें कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड हिरासत केंद्र ले जाया गया (Indian immigrant deported USA), जहां उन्होंने लगभग 8 से 10 दिन बिताए। इसके बाद उन्हें एरिज़ोना भेजा गया, जहां से उन्हें सीधे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से मिलने का कोई मौका नहीं मिला।