नॉनवेज शॉप खोलने पर जमकर पिटाई, भगवा गमछा पहने हमलावर ने दुकानदार से लगवाए ‘जय श्री राम’ के नारे

हरियाणा के हिसार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कैंप चौक इलाके में नॉनवेज की दुकान खोलने पर कुछ लोगों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दुकानदार से माफी मंगवाई गई और उसे जय श्री राम के नारे लगाने को भी कहा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी जमकर आलोचना भी हो रही है। वीडियो में भगवा रंग का गमछा पहने एक व्यक्ति दुकानदार को गाली देता और थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह दुकानदार से यह भी कहता है कि वह बजरंग दल का मेंबर है। दुकानदार की पहचान मनु के रूप में की गई है और वह भी एक हिंदू ही है।