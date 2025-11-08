नॉनवेज शॉप खोलने पर जमकर पिटाई, भगवा गमछा पहने हमलावर ने दुकानदार से लगवाए ‘जय श्री राम’ के नारे

नॉनवेज दुकान खोलने पर शख्स के साथ मारपीट (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
हरियाणा के हिसार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कैंप चौक इलाके में नॉनवेज की दुकान खोलने पर कुछ लोगों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान दुकानदार से माफी मंगवाई गई और उसे जय श्री राम के नारे लगाने को भी कहा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी जमकर आलोचना भी हो रही है। वीडियो में भगवा रंग का गमछा पहने एक व्यक्ति दुकानदार को गाली देता और थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह दुकानदार से यह भी कहता है कि वह बजरंग दल का मेंबर है। दुकानदार की पहचान मनु के रूप में की गई है और वह भी एक हिंदू ही है।
यह घटना मंगलवार, 2 नवंबर की बताई जा रही है और आरोपी की पहचान आदमपुर के भाना गांव निवासी रणबीर के रूप में हुई है। कथित तौर पर मंगलवार को नॉनवेज बिरयानी की दुकान खोलने पर रणबीर और उसके साथियों ने मनु के साथ मारपीट की। वीडियो में जब मनु, रणबीर से अपना कसूर पूछता है तो वह गुस्से में उसके सिर पर पानी की बोतल से वार कर देता है। मनु इससे काफी डर जाता है और रणबीर से माफी मांगने लगता है। वह कहता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद रणबीर नहीं रुकता और मनु को पीटता रहता है। वह उसका हाथ मरोड़ देता है और उसे 'जय श्री राम' के नारे लगाने के लिए कहता है।
वीडियो में मनु कहता है कि मैं खुद भी हिंदू हूं भइया और फिर अपनी जान बचाने के लिए 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगता है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुंरत कार्रवाई करते हुए आरोपी रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू संगठन से जुड़े संजीव चौहान ने इस मामले पर बयान देते हुए रणबीर के बजरंग दल से जुड़े होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा, वीडियो में दिख रहा शख्स रणबीर है और इसका बजरंग दल से कोई लेना-देना नहीं है, वह गोरक्षा दल का सदस्य होगा।
