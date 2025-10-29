Patrika LogoSwitch to English

मोंथा के असर से 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश मचाएगी कहर

चक्रवात मोंथा के चलते बिहार में 31 अक्टूबर तक अति भारी बारिश, तेज़ हवाओं (30-40 किमी/घंटा) और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

पटना

image

Himadri Joshi

Oct 29, 2025

bihar weather

बिहार में बारिश का अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोंथा का असर अब बिहार राज्य तक देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम लगभग सात बजे यह तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा तट से टकराया था, जिसके बाद बुधवार सुबह यह ओडिशा पहुंच गया। इसके चलते देश के कई राज्यों में मौसम में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है और तापमान में काफी गिरावट आई है। बिहार के भी 8 जिलों में मोंथा के कारण लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इन जिलों में गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर, लखीसराय और छपरा शामिल हैं।

30 अक्टूबर को 6 जिलों में अति भारी बारिश

आने वाले दो दिनों के लिए भी मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 30 अक्टूबर को विभाग ने 6 जिलों में अति भारी बारिश और 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बांका, जमुई, सुपौला, अररिया, किशनगंज और शेखपुरा में अति भारी बारिश और गया औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भागलपुर, और पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं

वहीं, 31 अक्टूबर के लिए 7 जिलों में अति भारी बारिश और 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसमें पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौला और अररिया में अति भारी बारिश और मधेपुरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा में भारी बारिशा होने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा।

निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में राज्य में होगी बारिश

आईएमडी के अनुसार, यह तूफान फिलहाल 100 से 110 किमी/घंटा की रफ़्तार से आगे बढ़ रहा था। हालांकि, यह तूफान अब धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, लैंडफॉल (तट से टकराने) के बावजूद अगले 6 घंटों तक इसका असर बना रहेगा। यह ओडिशा-छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड-बिहार की ओर बढ़ेगा, और वहां पहुंचने पर यह निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में बारिश करेगा। इस दौरान विभाग ने राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि दक्षिणी और उत्तरी जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

Published on:

29 Oct 2025 02:46 pm

Hindi News / National News / मोंथा के असर से 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश मचाएगी कहर

