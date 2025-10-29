मोंथा के असर से 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश मचाएगी कहर

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोंथा का असर अब बिहार राज्य तक देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम लगभग सात बजे यह तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा तट से टकराया था, जिसके बाद बुधवार सुबह यह ओडिशा पहुंच गया। इसके चलते देश के कई राज्यों में मौसम में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है और तापमान में काफी गिरावट आई है। बिहार के भी 8 जिलों में मोंथा के कारण लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। इन जिलों में गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर, लखीसराय और छपरा शामिल हैं।