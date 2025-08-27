Rain Alert: भारी पड़ने वाले है अगले 7 दिन, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट

Monsoon Heavy Rain: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में आज, 27 अगस्त से वर्षा की गतिविधि में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा, देश के कई अन्य क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, केरल और तटीय कर्नाटक में 28 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। विशेष रूप से, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में आज, 27 अगस्त को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है।
पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में 27 से 30 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 27 और 28 अगस्त को, और ओडिशा में 27 अगस्त को बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगले 7 दिनों तक इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना भी बनी रहेगी।
पश्चिम भारत में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। कोंकण में 27 अगस्त को और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 27 और 28 अगस्त को बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इस क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर-पश्चिम भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में 27 अगस्त और 30 अगस्त से 1 सितंबर तक, पश्चिमी राजस्थान में 29 से 31 अगस्त तक, और उत्तर प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 28, 29 अगस्त और 1, 2 सितंबर को बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी राजस्थान में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में 28 से 30 अगस्त तक, और असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और निवासियों को भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।