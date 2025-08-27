Rain Alert: भारी पड़ने वाले है अगले 7 दिन, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में 27 अगस्त और 30 अगस्त से 1 सितंबर तक, पश्चिमी राजस्थान में 29 से 31 अगस्त तक, और उत्तर प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 28, 29 अगस्त और 1, 2 सितंबर को बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी राजस्थान में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना है।