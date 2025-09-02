Heavy RainFall Alert : हिमाचल आपदाग्रस्त प्रदेश, शिमला में भूस्खलन से 4 की मौत

आइएमडी के अनुसार सोमवार को उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान और तेलंगाना में 21 सेमी भारी से बहुत भारी वर्षा, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़ व उत्तरप्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 20 सेमी तक बहुत भारी वर्षा तथा जम्मू, मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा दर्ज की गई। आइएमडी ने 3 सितम्बर तक उत्तर-पश्चिम भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश में और अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। 3 से 6 सितम्बर तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।