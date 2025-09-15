Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिमाचल में बेकाबू होकर पलटी पिकअप, 5 की मौत और 2 की हालत गंभीर

हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 15, 2025

Himachal Pradesh road accident
हिमाचल में बेकाबू होकर पलटी पिकअप (प्रतिकात्मक तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। मामला शिमला जिले के कोटखाई का है जहां आज सुबह एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शवों को कब्जे में लिया और घायलों को नजदीकी अस्पलात में भर्ती कराया। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

ड्राइवर समेत चार नेपाली मजदूर मरे

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप में ड्राइवर के अलावा 6 लोग सवार थे, जो कि नेपाली मूल के मजदूर थे। कोटखाई के रामगनर की खोला कैंची के पास यह पिकअप बेकाबू हो गई औऱ पलट कर सड़क से करीब 50-60 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिर गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

75 साल के ससुर को दामाद ने दो बार सीढ़ियों से धक्का देकर मौत के घाट उतारा, महीने भर पहले ही हुई थी शादी
राष्ट्रीय
Kolkata man killed 75-year-old father-in-law

सीएम ने जताया दुख

दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर जोगिंदर सिंह पुत्र बालक राम निवासी खोला की भी मौत हो गई। ड्राइवर के अलावा दुर्घटना में मारे गए 4 नेपाली व्यक्तियों की अभी पहचान की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए पांच लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार मृतकों के परिवारों के साथ है और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतरीन इलाज देने के निर्देश दिए है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Sept 2025 06:19 pm

Hindi News / National News / हिमाचल में बेकाबू होकर पलटी पिकअप, 5 की मौत और 2 की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.