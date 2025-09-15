हिमाचल में बेकाबू होकर पलटी पिकअप, 5 की मौत और 2 की हालत गंभीर

हिमाचल प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। मामला शिमला जिले के कोटखाई का है जहां आज सुबह एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शवों को कब्जे में लिया और घायलों को नजदीकी अस्पलात में भर्ती कराया। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप में ड्राइवर के अलावा 6 लोग सवार थे, जो कि नेपाली मूल के मजदूर थे। कोटखाई के रामगनर की खोला कैंची के पास यह पिकअप बेकाबू हो गई औऱ पलट कर सड़क से करीब 50-60 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिर गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर जोगिंदर सिंह पुत्र बालक राम निवासी खोला की भी मौत हो गई। ड्राइवर के अलावा दुर्घटना में मारे गए 4 नेपाली व्यक्तियों की अभी पहचान की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए पांच लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार मृतकों के परिवारों के साथ है और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतरीन इलाज देने के निर्देश दिए है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है।