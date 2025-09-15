हिमाचल में बेकाबू होकर पलटी पिकअप, 5 की मौत और 2 की हालत गंभीर

दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर जोगिंदर सिंह पुत्र बालक राम निवासी खोला की भी मौत हो गई। ड्राइवर के अलावा दुर्घटना में मारे गए 4 नेपाली व्यक्तियों की अभी पहचान की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए पांच लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार मृतकों के परिवारों के साथ है और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतरीन इलाज देने के निर्देश दिए है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है।