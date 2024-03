Himachal Congress Crisis: हिमाचल सीएम सुक्खू की कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे विक्रमादित्य, नितिन गडकरी के मंत्रालय की मीटिंग अटेंड करने दिल्ली पहुंचे!

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संकट में आ गई थी और ऐसे में प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली दौरे पर निकल गए। वह नितिन गडकरी के मंत्रालय की मीटिंग में शामिल होने गए हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार यानी आज शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई है।

Vikrmaditya Singh demanding his father Virbhadra Singh Staue to be installed in Shimla: दिल्ली के कांग्रेस पर्यवेक्षकों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य इकाई के भीतर मतभेदों को सुलझाने का दावा करने के एक दिन बाद विक्रमादित्य सिंह सड़क मंत्रालय के साथ अपनी 'निर्धारित' बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। परिवहन और राजमार्ग विभाग भाजपा नेता नितिन गडकरी के पास है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी के अंदरखाने में सबकुछ सही नहीं चल रहा है और खुद विक्रमादित्य ने प्रदेश के सीएम सुक्खू पर यह आरोप लगाते हुए कि उनके पिता के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य में चुनाव जीता लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति स्थापित करने के लिए जगह नहीं मिल पाई। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के बेटे हैं।