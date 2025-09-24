क्लब के बाउंसर और कस्टमर में चले लातें घूंसे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

तेलंगाना के हैदराबाद में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक नाइट क्लब में बिल को लेकर हुए विवाद के चलते कस्टमर और क्लब स्टाफ के बीच मारपीटाई हो गई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मैड क्लब एंड किचन नामक क्लब में हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर मामले की जांच की गई। इस घटना में तीन बाउंसर्स और चार ग्राहकों को गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों का इलाजा नजदीकी अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस जांच के अनुसार, बिल को लेकर ग्राहकों और बाउंसरों के बीच बहस तब बढ़ गई जब दोनों तरफ से गाली-गलौज शुरू हो गई। इसके कुछ ही मिनटों बाद सभी लोग आपस में हाथापाई करने लगे। इस घटना को लेकर साइबराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, क्लब मैनेजर ने जब ग्राहकों से उनके बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो उन्होंने बिल देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद स्टाफ ने बाउंसर्स को वहां बुला लिया।
इसके बावजूद ग्राहकों ने पैसे नहीं दिए और दोनो पक्षों में कुछ ही देर में बहस काफी बढ़ गई। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और उसके बाद उसके अन्य साथी भी उस पर हमला कर देते है। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग बेरहमी से एक दूसरे के साथ मारपीटाई करने लगते है। वीडियो के अंत में काफि सारे लोग मिल कर दो व्यक्तियों को बूरी तरह से मारते नजर आ रहे है। माधापुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने पुष्टि की है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, और पब में हुई लड़ाई में शामिल सभी लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।