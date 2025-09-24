क्लब के बाउंसर और कस्टमर में चले लातें घूंसे, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इसके बावजूद ग्राहकों ने पैसे नहीं दिए और दोनो पक्षों में कुछ ही देर में बहस काफी बढ़ गई। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और उसके बाद उसके अन्य साथी भी उस पर हमला कर देते है। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग बेरहमी से एक दूसरे के साथ मारपीटाई करने लगते है। वीडियो के अंत में काफि सारे लोग मिल कर दो व्यक्तियों को बूरी तरह से मारते नजर आ रहे है। माधापुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने पुष्टि की है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, और पब में हुई लड़ाई में शामिल सभी लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।